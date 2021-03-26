В Мариуполе от коронавируса скончался двухмесячный младенец

Изначально коронавирусом в семье заболела мать ребенка. Младенец же скончался спустя сутки после госпитализации.

Об этом рассказал меддиректор больницы No4 Андрей Серветник

По словам Серветника, двухмесячного мальчика пытались спасти, однако его состояние быстро ухудшалось, у ребенка были сопутствующие заболевания, которые повлияли на ход болезни.

"Ребенок находился на лечении в соматическом отделении и находился по вопросу решения соматических проблем. Ребенок имел осложнения, не связанные с ковидом, но которые повлияли на его течение", - сказал медик.

Скончавшийся мальчик стал самой молодой жертвой коронавируса в Украине.