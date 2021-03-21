В столице за истекшие сутки, 20 марта, зафиксировано 28 летальных случаев от коронавируса

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии от заболевания погибли 3 062 киевлянина.

На выходных фиксируется резкое снижение уровня заболеваемости. По итогам 20 марта в столице выявлено 434 новых случая заражения.

В пятерке лидеров по суточной заболеваемости оказались следующие регионы:

Львовская область - 1 117;

Харьковская область - 879;

Житомирская область - 814;

Днепропетровская область - 760;

Хмельницкая область - 740.

Всего по стране за сутки зарегистрировано 11 145 новых случаев COVID-19. Выздоровели 3 877 человек.

Количество активных больных - 258573 человека.

За сутки скончались 166 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии погиб 29 941 человек.

В стране продолжается кампания по вакцинации. За сутки, 29 марта, было привито 3 968 человек. Всего с начала вакцинации - 108 310 человек.

Всего в страну было доставлено 500 тысяч доз вакцины для 250 тысяч человек, что составляет 0,6% населения. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% населения.