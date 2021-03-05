В столице замдиректора школы изнасиловал в лифте 10-летнюю девочку

В Киеве задержали 32-летнего педофила, который в среду, 3 марта, около 14:40 напал в лифте на 10-летнюю девочку и совершил развратные действия. Инцидент произошел в многоэтажке в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних), которая предусматривает до восьми лет заключения.

"03.03.2021 около 14:40 подозреваемый заметил малолетнюю девочку, которая шла домой по ул. Радужной в Днепровском районе Киева, и проследил за ней. Зайдя в подъезд дома, мужчина силой втолкнул малолетнюю к лифтовой кабины и совершил развратные действия. Когда лифт остановился, подозреваемый сбежал по лестнице", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленником оказался 32-летний киевлянин, который работает в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУНП в Киеве. Следственные действия продолжаются.

За два месяца 2021-го в Украине от сексуального насилия пострадали 75 детей.

"Относительно статистики полиции: в 2020 году от сексуального насилия пострадали 410 детей, в этом году уже 75. Потерпевшими от сексуального насилия могут быть от младенцев до старших подростков. К сожалению, не все имеют возможность обратиться в полицию", - сообщила глава управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

По ее словам, сейчас в Украине проходит процесс создания специальных комнат для опроса пострадавших детей. Они оборудованы согласно международным стандартам, где после получения информации от ребенка о насилии любого характера проводится первичная проверка, опрос ребенка в присутствии психолога, и после получения информации от ребенка ее передают в следственное управление полиции, после чего проводятся следственные действия.

"Мне бы хотелось, чтобы в каждом отделении полиции была такая комната, эти комнаты крайне необходимы. Сейчас их около 50. Также хочу сообщить, что за каждой новосозданной громадой закреплен и ювенальный полицейский", - сообщила полицейская.