В столиці виявили за минулу добу 1049 хворих на коронавірус

У столиці виявили за минулу добу 1049 хворих на коронавірус. Померли 24 людини.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"1049 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 24 людини. Усього за період пандемії в місті 2881 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 145 959", - повідомив Кличко.

Захворіли: 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали минулої доби 380 людей. Загалом коронавірус подолали 98 028 киян.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому - 234, Дніпровському - 138 та в Оболонському - 132 випадки", - зазначив Віталій Кличко.