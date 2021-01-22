В Тернополе из дробовика стреляли в 11-летнего мальчика, когда тот катался на санках

В Тернополе 11-летний мальчик Максим при неустановленных обстоятельствах получил многочисленные осколочные ранения и ожоги, его транспортировали в столичную больницу.

Как сообщили в местной полиции, инцидент произошел 21 января во время катания на санках вблизи 26-й школы.

По данным полиции, по всему телу ребенка обнаружили множественные ранения, вероятно, вызванные огнестрельным оружием. Медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробь, некоторые из них травмировали внутренние органы.

Главный врач Тернопольской областной детской больницы Григорий Корицкий сообщил Суспільному, что мальчик получил 42 ранения от осколков. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Киев, где ему должны были провести вторую операцию.

Отец мальчика Ярослав Капустяник сообщил изданию 20 минут, что сначала думали, что в него бросили неизвестным предметом, возможно петардой.

"Пусть полиция разбирается, петарда это или нет. Есть дробь, уже несколько изъяли, они были фактически извне. Но есть немало таких, которых извлечь не могут", - рассказал он.

Полицейские квалифицировали инцидент как хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Во время оперативных мероприятий в квартире одного из местных жителей обнаружили гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.