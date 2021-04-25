В Украине будет холодно, местами ожидаются заморозки

Три ближайшие дня в Украине будут холодными - синоптики обещают заморозки, а в Карпатах - морозы. Теплую погоду следует ждать 29 апреля - температурный столбик покажет до +18°.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

26-27 апреля синоптики обещают холодную погоду. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных, 27 апреля и в центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 5-10° тепла, в южных и восточных областях 26 апреля 10- 15°, 27 апреля 8-13°; на высокогорье Карпат температура ночью 1- 6° мороза, днем 1-6° тепла.

"26 апреля ночью без осадков, лишь в центральных областях и Карпатском регионе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом; 27 апреля ночью без осадков, днем в большинстве областей, за исключением западных, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер 26 апреля юго-западный, 3-8 м/с, 27 апреля северо-западный 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

28 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, температура днем 9-15° тепла; 29 апреля в Украине ночью 2-8° тепла, днем 12-18°.

Синоптики отмечают, что 29 апреля в Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 1-6° тепла, днем 12-18°, на Закарпатье до 20°.

"30 апреля в западной части, днем и в северных и большинстве центральных областей дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков; температура ночью 4-10° тепла, днем 15-21°", - сообщили синоптики.