В Украине за прошлые сутки зафиксированы 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За прошлые сутки COVID-19 заболели 9642 человек, из которых 474 ребенка и 313 медработников. Было госпитализировано 2005 человек, летальных случаев - 264.

За 15 марта выздоровели 6202 человек.

За прошлые сутки было сделано 76 509 тестирований (в частности, методом ПЦР - 38 738, методом ИФА - 18 275, экспресс-тестами на антиген - 19 496).

За все время пандемии в Украине заболели 1 477 190 человек, выздоровели - 1 232 209, летальных случаев - 28 697.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), г. Киев (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.