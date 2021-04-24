В Україні погода на Вербну неділю буде холодною

Через нічні заморозки рятувальники оголосили другий та перший рівень небезпеки.

Де будуть нічні заморозки 24 квітня у західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть 0...-3 градуси.

25 - 27 квітня в Україні, крім півдня, температура повітря там опуститься до 0...-5 градусів.

За даними рятувальників, на Київщині 24 - 27 квітня також очікуються сильні заморозки. Вночі температура опуститься до 0...-3 градусів. Зверніть увагу! Синоптики ще раніше прогнозували у Києві снігопад і заморозки. Вдень 25 квітня температура повітря прогріється лише до +9 градусів. Однак опадів у неділю не передбачають. Якою буде погода 24 квітня

Погода в Україні, у суботу 24 квітня, буде доволі прохолодною. Майже у всіх регіонах буде хмарно із поясненнями. Лише у Чернігівській та Сумській областях небо - повністю похмуре. Деякі регіони накриють опади.

Найхолодніша погода видасться у західних та північних областях. Наприклад, на Волині та Буковині температура повітря становитиме +7...+9 градусів. Вночі в цих регіонах будуть невеликі морози до -3 градусів.