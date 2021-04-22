В Україні виявили 16 235 нових випадків COVID-19

В Україні 21 квітня виявили 16 235 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Про це повідомляє UATV із посиланням на дані МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 3 904 особи, виписали з лікарень - 5 250. 470 випадків летальні. Одужала - 18 831 особа.

Здійснено 101 981 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР - 46 516, ІФА - 17 644, а також 37 821 дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

За весь час пандемії захворіли 1 990 353 особи, одужали - 1 533 303. 41 266 випадків летальні. Здійснено 9 089 301 ПЛР-тестування.

Як повідомлялося, МОЗ поставило за мету до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення.

Також раніше у ВООЗ спрогнозували, коли завершиться пандемія COVID-19.

Джерело UATV