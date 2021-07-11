В Україні за минулу добу зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що з серед нових заражених 23 дітей і 7 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91), Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 374 особи, рівно стільки ж одужали. Зафіксовано 5 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україн захворіло 2 241 043 особи, одужали 2 177 293 людини. Летальних випадків - 52 597.