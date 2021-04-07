В Україні зафіксовано рекордні показники смертності та госпіталізацій

За минулу добу в Україні зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає Depo.ua.

Також минулої доби зафіксували 481 летальний випадок. Це найбільший показник смертності від ускладнень коронавірусу, зафіксований протягом доби, від початку епідемії. Зазначимо, що попередній "антирекорд" смертей за добу був зафіксований 2 квітня. Тоді у МОЗ повідомили про 433 летальні випадки.

До закладів охорони здоров'я госпіталізували 5 587 хворих. І це також найбільша кількість випадків госпіталізації хворих з коронавірусом в Україні. При цьому одужали - 11 472 особи.

Здійснено 140 224 тестування (зокрема методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Станом на ранок 7 квітня, в Україні від початку епідемії зафіксовано 1 784 579 випадків зараження коронавірусом та 35 498 летальних випадків, одужала 1 373 851 особа.

Міністр також повідомив, що ще 15 585 людей отримали щеплення проти COVID- 19 за добу 6 квітня в Україні. Таким чином від початку вакцинальної кампанії уже 320 265 людей отримали щеплення, з них тільки дві особи отримали обидві дози вакцини. Скільки випадків коронавірусу зафіксували та скільки щеплень зробили у регіонах України

м. Київ - 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;

Вінницька область - 562 випадки/ 610 щеплень;

Волинська область - 390 випадків/ 510 щеплень;

Дніпропетровська область - 671 випадок/ 1 170 щеплень;

Донецька область - 650 випадків/ 540 щеплень;

Житомирська область - 465 випадків/ 630 щеплень;

Закарпатська - 331 випадок/ 420 щеплень;

Запорізька область - 733 випадки/ 870 щеплень;

Івано-Франківська область - 195 випадків/ 627 щеплень;

Київська область - 1 092 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область - 105 випадків/ 610 щеплень;

Луганська область - 254 випадки/ 430 щеплень;

Львівська область - 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;

Миколаївська область - 412 випадків/ 680 щеплень;

Одеська область - 1 236 випадків/ 580 щеплень;

Полтавська область - 482 випадки/ 830 щеплень;

Рівненська область - 666 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область - 586 випадків/ 270 щеплень;

Тернопільська область - 569 випадків/ 620 щеплень;

Харківська область - 1 017 випадків/ 560 щеплень;

Херсонська область - 294 випадки/ 40 щеплень;

Хмельницька область - 912 випадків/ 990 щеплень;

Черкаська область - 745 випадків/ 300 щеплень;

Чернівецька область - 351 випадок/ 400 щеплень;

Чернігівська область - 195 випадків/ 150 щеплень.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчі десять днів стануть найбільш напруженими. За його словами, нині в Україні заповненість ліжок для пацієнтів, які хворі на коронавірус, становить близько 58%. Кількість ліжок з підведеним киснем наразі перевищує 67 тисяч.