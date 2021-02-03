В Україну прийдуть потепління і дощі, але одразу ж вдарить мороз

Завтра, 4 лютого в Україну накриють дощі та вдарить мороз.

Мороз і дощі: вдень очікується весняна температура: від +3° до +13°, хоча при цьому вночі - морози до -10°, пише УНІАН.

Сухо буде тільки в Чернівцях та Сімферополі.

У Києві буде дощ, температура повітря вночі -9°, вдень +5°.

У Чернігові - дощ, температура повітря вночі -10°, вдень +3°.

У Львові в четвер буде дощ, вночі -4°, вдень +7°.

У Луцьку - дощ, вночі -7°, вдень +5°.

У Рівному в четвер буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -8°, вдень +6°. У Тернополі 4 лютого вночі буде -4°, вдень +7°, хмарно з проясненнями, очікується дощ.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -6°, вдень +7°. В Івано-Франківську завтра хмарно з проясненнями, дощ, вночі -2°, вдень +11°. У Чернівцях у четвер хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень +9°.

У Вінниці завтра хмарно з проясненнями, -6°…+ 6°, дощ.

У Житомирі в четвер можлива злива, температура вночі -7°, вдень +7°. У Черкасах - хмарно з проясненнями, злива, вночі -8°, вдень +4°.

У Кропивницькому - хмарно з проясненнями, злива, температура вночі -5°, вдень +4°.

У Полтаві завтра очікується дощ, температура повітря -7°…+4°. В Одесі 4 лютого мінлива хмарність, злива, температура вночі -1°, вдень +9°. У Херсоні в четвер - злива, вночі -1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, злива, вночі -1°, вдень +7°. У Запоріжжі - дощ, температура вночі -3°, вдень +8°.

У Сумах завтра злива, температура повітря -8°…+3°.

У Харкові - дощ, температура вночі -5°, вдень +5°.

У Дніпрі - дощ, температура вночі -4°, вдень +6°.

У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, 0°…+13°.

У Краматорську - похмуро, температура вночі 0°, вдень +10°.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, температура вночі +3°, вдень +10°.

Крім того, за інформацією Управління з питань цивільного захисту Івано- Франківської ОДА, у зв'язку з хуртовинами та снігопадами 4 лютого у високогір'ї Iвано- Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Також 4-5 лютого на рiчках області очiкується зміна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями 3 лютого на 08.00 годину, в гiрськiй частині послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохід, без негативних наслiдкiв.