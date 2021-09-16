В Україну рухається похолодання, дощі та грози

В Україні на завтра оголосили штормове попередження. Зокрема негода очікується у західних областях.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

"17 вересня у західних областях грози, вдень в Закарпатській, Івано- Франківській, Львівській, Волинській і Рівненській областях значні дощі (І рівень небезпечності", - йдеться у попередженні.

Також завтра, 17 вересня, в Карпатах очікуються сильні дощі. Через це оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

II ступінь - Погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.