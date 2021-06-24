В Україну суне холодний атмосферний фронт

У п'ятницю, 25 червня, протягом дня синоптики прогнозують до +30+36 градусів.

"Дощі в п'ятницю якісь суттєві - навряд, лише у південній частині та на Заході є шанси локальних коротких опадів. Проте вже пізнього вечора 25-го червня у західних областях може полити і погриміти серйозніше - підійде із заходу Європи атмосферний фронт", - повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

За інформацією Укргідрометцентру, на території Полтавської області у п'ятницю, 25 червня, очікується вдень +32+34 градуси, вночі - до +19+21 градусу. Без опадів. Вітер східний, невеликий або помірний.

За словами Наталки Діденко, вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

"Також послабне спека, яке торкнеться у суботу західних областей, у неділю - Півночі.А в понеділок свіжіша повітряна маса посуне східніше збивати пиху із розпашілих зарозумілих градусів - в Україні буде +25+29, хіба ще десь на Сході вискочить +28+31 градус", - додала Наталка Діденко.