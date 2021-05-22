В Умані невідомий влаштував стрілянину та поранив двох хасидів

Умані невідомий влаштував стрілянину та поранив двох хасидів

22 травня, 2021 субота 21:50

В Умані невідомий влаштував 22 травня стрілянину та поранив двох громадян Ізраїлю

Про це повідомляє поліція у Черкаській області.

Стрілянина сталася у суботу, 22 травня, близько 15:00 на вулиці Софії Перовської. Поранення отримали двоє громадян Ізраїлю - хасидів. Медики швидкої допомоги їх госпіталізували.

Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. Зловмисник втік до приїзду поліції.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За матеріалами Еспресо TV