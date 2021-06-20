В Ялте число пострадавших и пропавших без вести возросло
В оккупированной Россией Ялте из-за проливных дождей из берегов вышла река, образовав потоп. В результате погиб один человек, еще один - пропал без вести. "Власть" полуострова заявила о "катастрофических убытках".
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Всего травмы получили 18 человек. Среди пострадавших два человека попали в больницу, еще одного прооперировали. Спасатели ищут пропавшую без вести женщину, один мужчина погиб. Ранее сообщалось о двух погибших.
Ливни подтопили 101 дом, из 43 уже откачали воду. Спасатели эвакуировали 608 человек, а пункты временного размещения приняли 90 жителей.
По состоянию на утро 19 июня были обесточены 7211 абонентов, 235 - отключили от газоснабжения. Водоотведение проводят в штатном режиме.
Теперь река постепенно возвращается в свое русло, а поток уже значительно уменьшился. Ялтинцев предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.