Вибух авто в Дніпрі: загинула прес-секретар ДСНС Дар'я Гречищева

У середу, 15 вересня, загинула начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева.

Про смерть Гречищевої повідомили на офіційній сторінці регіональної ДСНС у Facebook.

Дар'я також була волонтером Червоного Хреста. Колеги згадують її, як одну з найкращих співробітниць ДСНС, яка створила найпотужніший регіональний відділ комунікації в країні.

- Як керівник Дар'я не боялася експериментувати, проявляти ініціативу, завжди тримала руку на пульсі усіх нововведень, зокрема, однією з перших в ДСНС почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління, - написали у прес-службі служби.

Також у ДСНС зауважили, що вона активно долучалася і долучала своїх підлеглих до участі у різноманітних тренінгах, форумах, курсах, стараючись самовдосконалюватися, розвиватися, рости. За матеріалами ICTV Факти