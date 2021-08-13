Викрикували образливі гасла: у Києві невідомі намагалися напасти на Жана Беленюка
На українського спортсмена і нардепа Жана Беленюка у центрі Києва намагалися напасти невідомі. Вони викрикували образливі гасла і хотіли спровокувати конфлікт.
Про це Жан Беленюк повідомив на особистій сторінці у Facebook.
Він зазначив, що інцидент стався у Печерському районі міста Києва. До бійки справа не дійшла, тому, на щастя, ніхто не постраждав.
Після конфлікту Жан Беленюк вирішив поставити підписникам кілька риторичних запитань.
- Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній? Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися у своїй батьківщині й в рідному місті? І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які готові покласти життя для її прославляння? - поцікавився спортсмен.
У коментарях шанувальники підтримали спортсмена, а також порадили йому не звертати увагу на провокаторів.
Ми пишаємося тобою, Жан! Ти справжній українець та порядна людина.
Дуже сумно, що відбулась така провокація проти Вас.
Жан, ти справжній українець! В тебе серце козака!
Ти наш український чемпіон! Не звертай на хворих!
Не реагуй на них. Ти - чемпіон! - пишуть у мережі.
4 серпня Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном з греко- римської боротьби у вазі до 87 кг. Він приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.
У вирішальному поєдинку спортсмен здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1. За матеріалами Новости Киева