Вилетіла з-під колеса і пробила лобове скло: у Львові кришка люка вбила дитину

У Львові пізно ввечері 21 березня сталася смертельна ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Зеленій, 251 за участі двох автомобілів, внаслідок чого загинула 11-річна дитина.

Транспортний засіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій рухався у напрямку вулиці Сихівської та наїхав заднім колесом на каналізаційний люк. Від тертя колесом, кришка люку, яка, ймовірно, була незакріплена, вилетіла на смугу зустрічного руху та вцілила в автомобіль Acura.

Кришка каналізаційного люку пробила лобове скло і потрапила у дитину, яка сиділа на передньому сидінні. Від удару 11-річний хлопчик загинув на місці.

У ДСНС зазначили, що службовий автомобіль оперативно-координаційного центру у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. За матеріалами ICTV Факти