Вимагають викуп у біткоїнах. У Київраду надійшло повідомлення про замінування

У Київську міську раду надійшло повідомлення про замінування будівлі, його автор вимагає від міської влади сплатити викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоїна", - написав він.

За словами посадовця, співробітників та цивільних осіб частково евакуювали.

"Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя та здоров'я людей залишається пріоритетом", - додав Бондаренко.

Відповідно до оприлюднених даних, повідомлення про замінування надійшло на електронну скриньку Управління з питань звернень громадян Київради.

"Я заклав бомбу у будівлі адміністрації (вул. Хрещатик, 36, м. Київ). Я вимагаю викуп у розмірі 0,5 BTC. Якщо я не отримаю викуп протягом 24 годин, я підірву бомбу", - зазначається у його тексті.

При цьому автор повідомлення представився мешканцем столиці, назвав своє ім'я та адресу проживання, а також додав у текст листа посилання на свою фотографію.

Водночас у пресслужбі Шевченківського управління ГУНП Нацполіції Суспільному розповіли, що не отримували жодних повідомлень про замінування будівлі.

"Повідомлення про замінування будівлі Київради не надходило", - зазначили правоохоронці.

Станом на 6 липня 0,5 біткоїна сягає близько 470 тисяч гривень. За матеріалами kyiv.web2ua.com