Водій "Акура"наїхав на ведучу Наталію Влащенко у "копа" на очах

У Києві водій за кермом легковика "Акура" наїхав на відому ведучу і журналістку Наталію Влащенко, переїхавши їй ногу. Інцидент стався на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі столиці. Після цього чоловік в авто просто зник.

Про подію розповіла сама телеведуча в Facebook.

Влащенко зазначила, що після наїзду інспектор патрульної служби, який регулював рух, не став затримувати водія.

Сталося це вчора перед ефіром, на який поспішала ведуча.

Пізніше вона з обуренням звернулася до глави МВС Дениса Монастирського з проханням відреагувати на подію.

"А це норм - така поведінка на дорогах? Вважайте це заявою, хотілося б знати - чия машина. Чорний слід на джинсах - від колеса. Потоки стояли або рухалися дуже повільно. Водій не міг не бачити мене та інспектора", - написала Влащенко.

Водій легковика наїхав Наталії Влащенко на ногу в Києві (фото: https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko)

Незабаром з'ясувалося, що правоохоронці вже знайшли водія-порушника - ним виявився 33-річний житель столиці, передали в прес-службі поліції Києва.

На розшук їм знадобилося кілька годин.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до 2 років, арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей самий строк. За матеріалами РБК-Україна.