За добу від коронавірусу померли 36 киян. З початку пандемії в столиці летальних випадків - 4 257

У столиці України за минулу добу зареєстровано 892 нових випадки захворювання на коронавірус, тоді як напередодні зафіксовано 447 COVID- інфікованих. Всього COVID-19 заразився 186 231 киянин. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначив міський голова, захворіли 480 жінок у віці від 18 до 94 років, 370 чоловіків від 18 до 96 років, 22 дівчинки від двох до 17 років і 20 хлопчиків від одного року до 17 років.

"+146 госпіталізованих хворих на коронавірус. +325 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями", - наголосив Кличко.

Зазначається, то недугу подолали 265 осіб. Всього видужали 115 857 жителів столиці.

За добу хвороба забрала життя 36 киян. З початку пандемії зафіксовано 4 257 летальних випадків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Додамо, в Україні за добу від COVID померли 367 осіб. З початку пандемії захворіли 1 961 956 українців. Летальних випадків - 40 367.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я попереджає про новий штам коронавірусу. В Україні вже є британський і південноафриканський штами коронавірусу, але існує небезпека потрапляння в країну індійського штаму з подвійною мутацією.