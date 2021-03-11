Кількість хворих COVID-19 в Київській області 10 березня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 510 осіб до 79 972, померлих - на 19 до 1 320.

Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА.

"За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 510 жителів Київської області", - сказано в повідомленні.

Захворіли 40 дітей і 470 дорослих.

За добу госпіталізовано 80 осіб, решта перебувають на амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції.

Загалом у Київській області було зафіксовано 79 972 випадки захворювання на коронавірус.

За минулу добу одужала від коронавірусної інфекції 371 особа.

"За добу надійшло 19 повідомлень про летальні випадки, пов'язані з коронавірусом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ізраїльські вчені створили унікальний ефективний пристрій ProtectAir для нейтралізації коронавірусу в закритих приміщеннях, де ризик заразитися зростає в рази. Пристрій вже широко застосовується у всіх сферах життя і діяльності ізраїльтян. Тепер цей незамінний прилад з'явився і в Україні.

ProtectAir дуже простий у використанні. Для дезінфекції приміщення потрібно встановити його в центрі кімнати на висоті 1,8 метра. Вже після двох годин роботи в порожній кімнаті, вірусне навантаження знизитися на 50%, а після 24 годин - кімната буде чиста від вірусів.