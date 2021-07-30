Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Полтавській області.

Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

№85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);

№10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

№126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);

№17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);

№11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);

№138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);

№58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.

В ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії. За матеріалами РБК-Україна.