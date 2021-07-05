Зсув в Японії: кількість зниклих безвісти перевищила 100, є загиблі

У результаті потужного зсуву ґрунту в японському місті Атамі щонайменше 113 осіб зникли безвісти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Потоки бруду, до утворення яких призвели зливи, зруйнували щонайменше 130 будинків, в тому числі житлових будинків та курортів в Атамі у суботу.

Підтверджена загибель трьох осіб.

У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйнованих будинків і повністю розмитих доріг кількість жертв, ймовірно, збільшуватиметься.

3 липня після потужної зливи стався масштабний зсув ґрунту у місті Атамі, що на північний захід від Токіо. Були зруйновані 10 будинків, 20 осіб вважалися зниклими безвісти.