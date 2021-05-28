З'явилися дані про долю "зниклого" в Dahab (Єгипет) екс-топ розвідника України

28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет, Синайський півострів) після занурення пропав колишній глава Служби зовнішньої розвідки (в 2014-2016 роках) Віктор Гвоздь.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Політика Країни".

"Як повідомило джерело "Країни" екс-глава Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвоздь, якого шукали після занурення в Єгипті, знайдений живим", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ситуація перебуває на контролі посольства України в Єгипті.

За попередньою інформацією, Віктор Гвоздь разом з дружиною перебували на відпочинку в готелі Jaz Dahabeya Dahab.

Пізніше з'явилася інформація, що його знайшли живим, однак медики не змогли нічим допомогти.

Його доставили в клініку Dahab general hospital, але медикам не вдалося його врятувати. Чоловік дуже довго пробув під водою і дуже швидко виринув з глибини в 40 м.

Віктор Гвоздь був призначений главою СВР відразу після Майдану в лютому 2014 року. Він був вільний указом Петра Порошенка 29 квітня 2016 рок

За матеріалами Апостроф.