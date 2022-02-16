Більшість повідомлень про "мінування" надходять з Росії, ОРДЛО та Білорусі - Монастирський

Майже абсолютна більшість неправдивих повідомлень про замінування надходить з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, РФ та Білорусі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час спеціального телемарафону до Дня єднання, передає кореспондент Укрінформу.

Він уточнив, що повідомлення про псевдомінування є одним з елементів гібридної війни, і нагадав, що лише за перший місяць цього року цих повідомлень було отримано більше, ніж упродовж усього минулого року.

"Це говорить про те, що це - елемент зброї у руках агресора. Я кажу про це базуючись на даних про те, що майже абсолютна більшість цих повідомлень сьогодні надходить з території ОРДЛО, РФ та Республіки Білорусь. Абсолютна більшість, 100 відсотків, з цих повідомлень, не підтвердилися", - наголосив Монастирський.

Окремо міністр зазначив, що українцям треба розуміти це і бути готовим до того, що звичні режими та звична робота можуть бути потурбовані такими заявами.

"І треба навчитися жити з такими викликами й надалі", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня Президент Володимир Зеленський заявив, що більшість повідомлень по псевдомінування шкіл і дитсадків у Києві й областях надходили з тимчасово окупованих територій, і запевнив, що відповідні органи працюють для запобігання таким провокаціям.