Центр стратегічних комунікацій заявляє, що "вибух" у Донецьку - провокація окупантів

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає "вибух" у Донецьку провокацією окупантів.

Як передає Укрінформ, про це Центр стратегічних комунікацій повідомляє у Фейсбуці.

У Центрі наголошують, що Київ неодноразово заперечив бажання атакувати.

Крім того, враховуючи ситуацію, в Донецьку підвищені заходи безпеки, тому розмістити вибухівку поруч із ОДА можна тільки за вказівкою вищого керівництва окупаційних військ. "Саме окупаційні війська зацікавлені в роздмухуванні конфлікту. Україна протягом тривалого часу говорить, що ми бачимо розв'язання конфлікту тільки політичним шляхом", - сказано в повідомленні.

Також у Центрі стратегічних комунікацій зазначають, що одним із перших на місці події з'явився відомий пропагандист Пєгов, який "уславився" своїми інформаційними провокаціями.

Як відомо, російські ЗМІ повідомили про "вибух" у центрі окупованого Донецька за "кілька десятків метрів від будівлі уряду ДНР".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ватажки злочинних "ДНР/ЛНР" свідомо вводять в оману жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей щодо нібито наступу ЗСУ, але Україна ніколи не вдасться до наступальної операції на сході, а деокупацію територій проводитиме виключно політико-дипломатичним шляхом.