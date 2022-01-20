"Мінування" Офісу президента: подробиці

Столичні правоохоронці не виявили в Офісі президента України вибухонебезпечних речовин та предметів. Про це журналістам повідомила пресофіцер Печерського управління поліції у Києві Оксана Тищенко.

На запитання журналістів, чи надходило повідомлення про замінування Офісу президента, Тищенко відповіла: "Надходило повідомлення про замінування однієї з будівель на вулиці Банковій. Наразі перевірка завершена. Будь-яких небезпечних предметів не знайдено".

Наразі президент Володимир Зеленський перебуває у Польщі.

Минулого тижня Україною прокотилась хвиля мінувань. Телефонні терористи здебільшого повідомляють про мінування торгових центрів та шкіл.

"Мінування" продовжилися і цього тижня.

До правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

Сьогодні усі школи Харкова "замінували".

Цього тижня школи двох міст перейшли до дистанційного навчання через постійні "мінування".

Крім того, СБУ з'ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю "замінувань" в різних містах.

"Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев'ять зловмисників у дев'яти областях держави, у тому числі у великих містах - Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. За матеріалами Главком.