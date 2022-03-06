На Сумщині агресори створили "живий щит" з мирних мешканців

Російські військові створили "живий щит" із жителів одного із сіл Тростянецької громади для прикриття зенітно-ракетної системи С-300.

Про це повідомив у Телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Укрінформ.

"В одному із сіл Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк. Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії)", - написав Живицький.

За його словами, залежно від конкретного типу установки і ракет- перехоплювачів, максимальна дальність ураження С-300 може сягати до 300 кілометрів. Система призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, насамперед від балістичних ракет і літаків.

Керівник Сумської ОВА наголосив, що влада постійно працює над організацією "зелених коридорів" для евакуації мирного населення з усього району.