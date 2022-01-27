Нацгвардійця, який розстріляв військовий караул у Дніпрі, затримали

Правоохоронці знайшли та затримали 20-річного Артемія Рябчука, солдата- строковика Нацгвардії, який сьогодні вночі розстріляв своїх товаришів: п'ятеро військових загинули, ще за життя чотирьох боряться лікарі.

Про це повідомила Нацполіція України. А на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Дніпра Борис Філатов уточнив, що стрілка упіймали за межами міста в Підгородньому.

Трагедія трапилася о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" у Дніпрі.

20-річний військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після цього вбивця зі зброєю втік. Причини й мотиви його вчинку наразі не відомі.

У результаті розстрілу п'ятеро осіб загинули, а ще п'ятеро отримали поранення. Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш" - літня жінка-вахтерка. Ще одна жінка, військовослужбовець НГУ, поранена.

"Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом", - уже заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Для затримання злочинця у місті введено поліцейську операцію "Сирена".

У соцмережах також почали публікувати відео, на яких видно, як Артемій Рябчук після вбивства ловив попутний автомобіль на дорозі.

Також у мережі виклали відео розстрілу караулу. На ньому видно, як Рябчук дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту. Він кілька разів бігав до шафи, поповнюючи боєприпаси та провів контрольні постріли по своїх товаришів по службі.

За матеріалами телеканалу НТА