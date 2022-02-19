Нардепи та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донеччині

Народні депутати та представники іноземних ЗМІ потрапили під обстріл на Донбасі. Всіх евакуювали в укриття.

Про це повідомила речниця партії Слуга народу Юлія Палійчук.

"На одній із позицій народні депутати та представники закордонних ЗМІ потрапили під обстріл і були евакуйовані в укриття", - написала речниця партії у Telegram.

Представниця Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева (Слуга народу) уточнила, що під обстріл потрапили депутати фракції "Слуга народу", члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки і медійники закордонних ЗМІ.

"Вони потрапили під жорсткий артилерійський обстріл у районі населеного пункту Новолуганське [Донецька область]", - написала нардеп.

За матеріалами nv.ua