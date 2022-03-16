Окупанти викрали 6 співробітників і волонтерів з Бучанської міськради

Російські загарбники викрали 6 людей, які перебували у будівлі Бучанської міської ради та до останнього надавали допомогу мешканцям. Серед полонених - співробітники міськради і волонтери.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

"Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста".

Зокрема, російські окупанти викрали: Гапченка Дмитра Олександровича (керуючий справами Бучанської міськради); Черкаського Леоніда Юхимовича; Цигана Миколу Володимировича; Ющенка Анатолія Вікторовича; Уманця Володимира Олександровича (охорона); Матюка Сергія Олександровича.

Повідомляється, що росіяни викинули паспорти та інші документи полонених, коли від'їжджали.

Бучанська міська рада закликала Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні цих людей.