Поділ, Лук'янівка, Осокорки, Академмістечко. Російські загарбники завдали сильних ударів

Російські загарбники завдали ударів по трьох багатоповерхових будинках у Подільському та Святошинському районах Києва.

Попердньо 2 людини загинули. Також ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок на Осокорках, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Facebook, пресслужба метрополітену у Telegram.

Деталі: 15 березня у Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.

Також у Святошинському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в дев'ятиповерховий житловий будинок сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на поверхах (останні три фотографії у дописі). О 5:36 загорання локалізовані.

Крім того, 15 березня у Подільському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок сталося загорання з 1 по 5 поверхи. О 6:51 пожежу ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні.

Також 15 березня вранці у районі Осокорків внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 6:40 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Також вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції "Лукянівська" та службові приміщення.