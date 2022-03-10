За інформацією НАЕК "Енергоатом", російські загарбники замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом у Телеграмі.

"Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Енергоатома, загарбники обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на тимчасово окуповані Крим та Донбас. У компанії зазначили, що насправді це фізично неможливо зробити.

Як повідомлялося, на Запорізькій атомній електростанції відновлено ремонтні роботи на енергоблоці No1, однак через окупацію російськими військами майданчика АЕС та прилеглої території наразі неможлива доставка необхідних запасних частин та персоналу.

Запорізька АЕС та місто Енергодар вже шосту добу перебувають під контролем російських військових формувань. У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. Залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ: Запорізька та Південно-Донбаська. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації. Відбувається ротація як оперативного, так і частини денного персоналу.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень УТЦ згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.