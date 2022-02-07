У Києві побили радника генпрокурора Венедіктової

Зураб Адеїшвілі працював у грузинських органах влади з 2003 до 2012 року

У Києві четверо невідомих напали на радника генеральної прокурорки Ірини Венедіктової екс-міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила "Українська правда з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

"До Адеїшвілі на вулиці підійшли незнайомці і почали бити. Ситуація пов'язана із його діяльністю в Грузії, - сказано в публікації "Української правди".

Стан радника генпрокурорки задовільний, він в лікарні під наглядом лікарів.

Поліція Києва у своєму повідомленні підтвердила факт нападу на помічника генпрокурорки, однак імені постраждалого не назвала.

"7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували, - повідомила поліція Києва.

Зураб Адеїшвілі за освітою юрист. Після "революції троянд", в 2003 р. Обійняв посаду міністра юстиції Грузії. У 2004 р. призначений міністром державної безпеки, а потім генеральним прокурором. З червня 2004 до січня 2008 - генеральний прокурор Грузії. З січня до жовтня 2008 очолював адміністрації тодішнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі. З 2008 до 2012 року знову працював міністром юстиції Грузії.

За матеріалами Zaxid.net