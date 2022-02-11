Уночі в готелі та вдома в Ярославського відбулися обшуки у зв'язку з ДТП за участю кортежу бізнесмена

У ніч на 11 лютого правоохоронці провели обшуки в готелі Kharkiv Palace і вдома у президента групи DCH Олександра Ярославського, а також удома у водія, який узяв на себе провину за ДТП за участю кортежу бізнесмена.

"Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes-Benz і причетності інших осіб до скоєння ДТП", - повідомляється в Telegram-каналі ГУ НП у Харківській області.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ- Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, збив пішохода, чоловіка віком близько 50 років, і втік із місця події. В результаті ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

"За словами співрозмовника "УП", такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Джерело "УП" також зазначило, що Ярославський часто сам водить машину... За даними джерел "УП", є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому - ред.)", - ідеться в повідомленні "Української правди".

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше в пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, котра працює в одній із допоміжних служб DCH.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", - наголошується в повідомленні.

За інформацією пресслужби групи, водій явився в поліцію для допиту і співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого полетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

У четвер увечері Київський райсуд відклав на п'ятницю обрання запобіжного заходу водієві, якому оголошено про підозру за ч.2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин і надати свідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла справу на особистий контроль і висловила подив через від'їзд Ярославського.

"Справа на моєму особистому контролі. Попри впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості та зв'язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно й неупереджено", - написала Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

"Незапланований і поспішний від'їзд (Ярославського - ІФ) видається дивним", - заявила Венедіктова.

Вона також повідомила, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме офіс Генерального прокурора, й пообіцяла, що у п'ятницю в ЄРДР буде внесено відомості у зв'язку зі спробою фальсифікації під час досудового розслідування ДТП. За матеріалами Інтерфакс-Україна.