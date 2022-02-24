В Чугуеве в результате ракетных обстрелов российских войск погиб ребенок

Ночью российская армия начала обстрелы украинских территорий

Кроме погибшего мальчика, еще несколько человек были травмированы.

В Чугуеве, расположенном в Харьковской области, в результате вражеских обстрелов возник пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб ребенок.

Об этом в четверг, 24 февраля, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно имеющейся информации, около 8 часов утра чрезвычайники получили сообщение о пожаре, возникшем в жилом 5-этажном доме, возникшем в результате обстрела города российскими оккупантами.

На место происшествия оперативно прибыли три оперативных отделения Службы "101" и ликвидировали возгорание, возникшее в домах, расположенных на втором, третьем, а также частично на четвертом этажах.

В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил несовершеннолетний мальчик. Кроме того, есть несколько раненых. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 15 человек.

Пламя удалось ликвидировать около 10 утра. Происходит ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.