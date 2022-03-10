Верещук назвала 7 напрямків для евакуації 10 березня

В Україні 10 березня планують продовжити евакуацію мирного населення з населених пунктів, де склалася найбільш небезпечна ситуація через вторгнення російських військ, повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарні коридори відкривають: із міста Тростянець у напрямку міста Полтава. Люди поїдуть частково автобусами, частково своїм транспортом із Краснопілля в напрямку Полтави. Також люди поїдуть частково автобусами, частково своїм транспортом з Сум у напрямку Полтави. Із Сум люди виїдуть особистим транспортом, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту із Маріуполя в напрямку Запоріжжя - з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту із Волновахи Донецької області до Покровська з Ізюма в Лозову Харківської області. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова із міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

Верещук також закликала російських військових дозволити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк - Маріуполь, через яке без тепла залишилися понад мільйон людей у Маріуполі, Бердянську й інших містах.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наведених вранці 10 березня, в Україні евакуйовано понад 404 тисяч людей, зокрема понад 86 тисяч дітей.

За одну добу - 9 березня - вдалося евакуювати 40 тисяч людей, повідомив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

Він додав, що намагалися вивезти 100 тисяч, "але не вийшло". Найбільш проблемними ділянками Арахамія назвав Маріуполь, Харків і Київську область.