Все выезды из Чернигова заминированы - ОГА

Въехать и выехать из города больше невозможно, однако, Чернигов готов держать оборону, заявил губернатор.

Все выезды из Чернигова заминированы. Об этом утром во вторник, 1 марта, сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированные" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться", - сказал Чаус.

Город покидать больше нельзя. Однако Чаус заверил, что Чернигов готов к обороне.

Он также призвал горожан не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких неоправданному риску и оставаться в городе.

Напомним, накануне российские войска обстреливали жилые дома Чернигова.

Чернигов никто не отдаст - мэр