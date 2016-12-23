Благодаря системе "ProZorro" удалось сэкономить около 8 млрд грн госбюджета в 2016г

Благодаря системе государственных электронных закупок "ProZorro" в 2016 году удалось сэкономить около 8 млрд грн средств государственного бюджета, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман..

"Если говорить в цифрах, то мы получили только за этот год экономии 8 млрд грн", - сказал он в ходе встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" им.Игоря Сикорского в пятницу.

Премьер отметил, что благодаря открытым торгам через электронную систему стимулируется украинский бизнес, ликвидируются коррупционные схемы, а сэкономленные средства могут быть направлены на другие нужды государства.