Министр финансов Украины Александр Данилюк представил коллективу государственного ПриватБанка нового главу правления - экс-министра финансов Александра Шлапака.

Об этом Данилюк сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, министерство ставит задачу перед новым главой правления развивать банк в дальнейшем.

"Банк должен стать примером, как развиваться и конкурировать", - сказал министр.

Кроме того, Данилюк сообщил, что Минфин сформировал состав наблюдательного совета госбанка, в который вошли 2 представителя государственной власти, представители международных финансовых организаций, а также международные банковские эксперты.

Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. 19 декабря Нацбанк предоставил национализированному "Приватбанку" кредит рефинансирования на 15 млрд грн.