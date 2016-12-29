Девальвация гривны не связана с национализацией ПриватБанка - НБУ

Девальвация курса гривни, которая происходит на этой неделе, не связана с национализацией ПриватБанка

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-центр НБУ.

Он отметил, что временный избыточный спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке сегодня продолжился.

По словам Чурия, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности, а также отсутствие необходимости продавать валютную выручку компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 миллиардов гривень. Более того, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка. Это связано с тем, что компании должны осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"Одновременно отмечаем, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПАО КБ "ПриватБанк" в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности", - подчеркнул Чурий.

Он пояснил, что приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка с 19 декабря. При этом период их оттока продолжался всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банки возобновилось.

"В то же время отток депозитов юридических лиц из ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств по возмещению НДС. Во-вторых, на наличном валютном рынке продажа валюты населения продолжает превышать ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн долл. США. В-третьих, поддержание ликвидности в объеме 25 млрд грн., которую Нацбанк предоставил в течение прошлой недели ПриватБанку, было лишь частично направлено на покрытие оттоков по депозитам, а также на исполнение банком норматива обязательного резервирования, который банк не высполнял почти год до перехода в государственную собственность", - подытожил Чурий.

Он добавил, что фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни пока нет, ведь рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка