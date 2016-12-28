Газета "Голос України" опублікувала Закон України про Державний бюджет на 2017 рік.

Про це йдеться на офіційному сайті видання.

Згідно з 1 статтею, доходи Державного бюджету України на 2017 рік передбачаються у сумі 731031151,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 673737887,7 тис. грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57293264 тис. гривень, згідно з додатком No1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України у сумі 800026255,8 тис. гривень.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77547000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62338145,1 тис. гривень.