Газета "Голос України" опублікувала Закон України про Державний бюджет на 2017 рік
Газета "Голос України" опублікувала Закон України про Державний бюджет на 2017 рік.
Про це йдеться на офіційному сайті видання.
Згідно з 1 статтею, доходи Державного бюджету України на 2017 рік передбачаються у сумі 731031151,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 673737887,7 тис. грн. та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 57293264 тис. гривень, згідно з додатком No1 до цього Закону; видатки Державного бюджету України у сумі 800026255,8 тис. гривень.
Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 77547000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 62338145,1 тис. гривень.