Премьер-министр Владимир Гройсман призвал бизнес обеспечить выплату своим работникам заработной платы на уровне не менее чем минимальная в 3200 гривен. Об этом он заявил во вторник, общаясь с журналистами в Государственной пожарно-спасательной части N 13 в Киеве, передает пресс- служба правительства.

"Для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты заработной платы и врачам, и учителям, и всем другим бюджетным категориям", - подчеркнул глава правительства.

Он также напомнил, что в бюджете на 2017 год принято решение о повышении первого тарифного разряда до 1600 гривен. Таким образом, заработная плата будет начисляться не от 1,335 тысяч гривен, как было раньше, а от 1600 гривен.

Премьер предостерег работодателей от злоупотреблений, например по оформлению работника на полставки, неполный рабочий день.

Он напомнил, что были расширены полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, относительно проверок на предприятиях.

"Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции", - подытожил Гройсман.

Напомним, повышение минимальной зарплаты заложено в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", который парламент принял 21 декабря.