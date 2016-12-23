Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что рост экономики Украины за 2016 год составил 1,5%.

"Мы уже в этом году будем иметь рост около 1,5%, тогда как в прошлом году 10% падения, 43% инфляция", - сказал он в ходе встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" в пятницу.

Премьер отметил, что рассчитывает на более значительный рост экономики страны в 2017 году.