Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в государственном бюджете на 2017 год заложено 600 млн грн на модернизацию пожарно-спасательной техники.

"Мы заложили 600 млн грн на модернизацию техники, на пожарные автомобили и другую технику, которая будет необходима для эффективного пожаротушения", - сказал премьер в ходе посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве во вторник.

Он отметил, что спасатели должны быть обеспечены качественным оборудованием и техникой.

В частности, во вторник спасателям Киева передали 5 новых пожарных машин.