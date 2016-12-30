Кабмин сократил отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд в 2016г на 2,8 млрд грн

Отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на обеспечение выплаты пенсий и дефицита средств Фонда в 2016 году составят 142,49 млрд грн, что на 2,82 млрд грн меньше, чем планировалось.

Соответствующие поправки в бюджет ПФУ правительство утвердило постановлением №1027 от 28 декабря 2016 года, обнародованном в пятницу.

Согласно им, на такую же сумму будут уменьшены расходы Фонда, осуществляемые за счет средств госбюджета, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, которые в итоге составят 54,49 млрд грн.

Помимо этого, в целом доходы и расходы ПФУ также сокращены на 2,82 млрд грн – соответственно до 254,91 млрд грн и 254,07 млрд грн.

Как сообщалось, первоначально бюджет ПФУ был утвержден в марте 2016 года с расходами 257 млрд грн и собственными доходами за счет единого социального взноса (ЕСВ) 110 млрд грн. Дотации из госбюджета были предусмотрены в объеме 144 млрд грн, в том числе 81,3 млрд грн – на покрытие дефицита, 63 млрд грн – на отдельные пенсионные программы, передаваемые из госбюджета.

Согласно данным ПФУ, на 1 января 2016 года на учете в нем состояло 12 млн 312,5 тыс. пенсионеров, из них 9 млн 228,6 тыс. получали пенсию по возрасту. Средний размер пенсии составляет 1 тыс. 700,22 грн против 1 тыс. 581,54 грн годом ранее.

Бюджет Пенсионного фонда предусматривал повышение минимальной пенсии в 2016 году на 12%: с 1 мая – с 1,074 тыс. грн до 1,130 тыс. грн, с 1 декабря – до 1,208 тыс. грн.

Расходы госбюджета ПФУ в 2015 году составили 265,7 млрд грн, в том числе расходы на пенсионные выплаты возросли на 9,1%, или на 8,2 млрд грн, – до 262 млрд грн.

Госбюджет в 2015 году направил на покрытие дефицита бюджета ПФУ 31,8 млрд грн, в том числе 14 млрд грн – на авансовое финансирование пенсий января 2016 года, еще 63 млрд грн составили плановые трансферты из госбюджета на отдельные пенсионные программы.

Собственные доходы Пенсионного фонда Украины в 2015 году возросли на 3,6%, или на 5,9 млрд грн, – до 169,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн меньше плана.