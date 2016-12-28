Кабмин утвердил выплату академических стипендий на основании рейтинга

Кабинет министров Украины утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений (ВУЗ) на основании рейтинга и минимальную стипендию на уровне 1,1 тыс. грн с 2017 года. Соответствующее решение было принято правительством на сегодняшнем заседании.

Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов, хотя роль будут играть и другие факторы.

По его словам, минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. грн, повышенной - 1,6 тыс. грн, также для отдельных важных специальностей размеры стипендий будут повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) - 1,4 тыс. грн, а повышенная - 2,36 тыс. грн.

Ковтунец также озвучил идею, что в дальнейшем в данную систему можно будет ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы давать им дополнительные баллы для занятия более высоких мест в рейтинге и увеличить их шансы на получение академических стипендий.

Решение было принято с условием дальнейшей доработки с заинтересованными ведомствами.

Как сообщалось, 6 декабря Рада приняла закон, который, в частности, предусматривает деление студенческих стипендий на академические и социальные. Так, академические стипендии будут предоставляться лицам, которые достигли значительных успехов в учебе и/или научной деятельности. Порядок выплаты социальных стипендий будет установлен Кабмином.