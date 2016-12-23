Мининфраструктуры рассчитывает на масштабное восстановление автодорог в 2017г.

Министерство инфраструктуры Украины надеется, что следующий, 2017 год, станет годом масштабного восстановления автомобильных дорог страны.

"Надеюсь, что следующий год станет годом масштабного восстановления автодорог, открытого неба, прихода мировых портовых операторов и компаний лоу-костов. Мы будем развивать приграничную инфраструктуру, будем объединять Украину комфортным сообщением. Под особым вниманием жизнь и безопасность граждан. Движение начато, и его не остановить", - очертил планы на следующий год глава министерства Владимир Омелян, отчитываясь в Верховной Раде Украины в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

Он сообщил, что в 2016 году была отремонтирована максимальная протяжность дорог за последние 10 лет, ликвидировано 66% "ямочности", нанесено почти 22 тыс. км разметки, что на 2% больше, а также установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков.

"Почти 7 тыс. единиц техники готовы к борьбе с непогодой зимой, но вопрос обновления техники чрезвычайно остр", - подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что согласно принятому бюджету на 2017 год на нужды дорожной отрасли в следующем году будет выделено суммарно около 35 млрд грн.

По его словам, новое руководство Государственного агентства автомобильных дорог Украины в 2017 году должно сформировать четкую стратегию развития украинских дорог.

Премьер также добавил, что особое внимание будет уделено улучшению безопасности на дорогах.

"Новая дорога, новые знаки, новые ограничения, фото-видео фиксация – это все в комплексе даст возможность сохранять жизни", - отмечал В.Гройсман.